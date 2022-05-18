Москва, 18 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Лёгкий истребитель Checkmate начнёт серийно производиться в России начиная с 2027 года. Об этом 18 мая сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Kremlin.ru Сергей Чемезов

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Чемезов доложил о планах по выпуску лёгкого тактического самолёта Су-75, представленного в ходе презентации под названием Checkmate. Планируется, что истребитель начнёт производиться серийно с 2027 года.

Ранее сообщалось, что первый полёт Су-75 должен состояться в 2023 году.