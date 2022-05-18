18 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 19:31 — REGNUM В опубликованной рецензии на посвященную японо-российским отношениям книгу бывшего японского дипломата Акио Кавато «День, когда Япония станет Украиной» автор отзыва Акихико Рэйдзэй сетует на то, что в ней не затронут важный аспект российско-китайских отношений. А именно не анализируется якобы существующий между Пекином и Москвой «территориальный спор», который должен-де нарушить российско-китайское сотрудничество и стратегическое партнерство.

Китай и Япония Иван Шилов (с) ИА REGNUM

При этом Рэйдзэй не ограничивается упоминанием разрешенного в 2005 году спора о принадлежности островов на пограничных реках, а провокационно «напоминает» о якобы сохраняющемся «сложном территориальном споре» за обладание «Приморским краем (Приморьем), Амурской областью, Еврейской автономной областью и южной частью Хабаровского края». «Приамурье принадлежало Китаю, когда была сильна династия Цин», — углубляется в историю японский провокатор. И делает при этом вид, что ему не известно о том, что высшие российские и китайские руководители не раз подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий между РФ и КНР.

При продлении в июне 2021 года Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничества РФ и КНР российский президент В. Путин заявил:

«Важно, что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы. Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим — мы и наши команды — и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России».

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

Это отражено и в тексте договора, в котором стороны заявили о «намерении строить отношения на основе равноправного стратегического партнерства в соответствии с общепризнанными нормами международного права, принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования».

Вот это-то и не по нраву японцам, заветной мечтой которых является внести раздоры и недоверие между русскими и китайцами, нарушить их стратегическое партнерство, направленное, что скрывать, для противостояния агрессивной политике в Восточной Азии США и ее союзников, главным из которых является быстро набирающая военную мощь Япония. В Вашингтоне и Токио не скрывают, что с объединенным потенциалом России и Китая им не справиться, а потому и ставится задача объединенными усилиями так называемого коллективного Запада «разрушить» сначала нашу страну, а затем «разобраться» с Китаем.

А потому Рэйдзэй продолжает витийствовать:

«Некоторые китайцы даже утверждают, что Приамурье — это все территории до Татарского пролива и что Сахалин также является островом, который потерял Китай. Рассматривая северную дипломатию Японии (притязания на Курильские острова, а то и на Южный Сахалин. — А. К.) в средней и долгосрочной перспективе, необходимо обратить внимание и на этот вопрос.

Вместе с тем в настоящее время эта пограничная проблема между Китаем и Россией по поводу Приамурья внимания не привлекает. Дело в том, что в 2004 году администрации Ху Цзиньтао и Путина окончательно определили линию границы, которая была предметом конфликта, включая военное столкновение в 1969 году. Мир приветствовал мирную демаркацию границ между двумя странами. Тем не менее, учитывая долгую историю Китая, можно понять, что для него это была слишком большая уступка…»

Встреча Владимира Путина с председателем КНР Ху Цзиньтао kremlin.ru

И японец в своих писаниях явно рассчитывает, что Китай рано или поздно вернется к своим «историческим правам», создавая чреватую отчуждением между двумя странами и народами «территориальную проблему». Он продолжает нагнетать ситуацию:

«Три острова, которые в то время (до 2005 года. — А. К.) находились под контролем России, были возвращены Китаю по методу деления общей площади на две равные части, поэтому, возможно, Пекин пошел на компромисс с Москвой, чтобы удовлетворить свои энергетические потребности для поддержания быстрого экономического роста.

Тем не менее сегодня Китай, стремительно развивающий атомную энергетику, уже не так сильно зависит от российских ископаемых ресурсов, как раньше. В этих обстоятельствах, я думаю, есть вероятность, что в будущем вопрос о принадлежности 64 деревень (по заключенному в 1858 году Айгунскому договору русско-цинская граница была установлена по реке Амур. — А. К.) и даже Приамурья вновь станет актуальным. Помимо этого, с 2000 года в Приморском крае увеличилось число китайских жителей, что означает фактическую зависимость региона от китайской экономики».

Однако в конце своего «исторического экскурса» Рэйдзэй, как бы спохватившись, счел нужным «постелить соломку», дабы прикрыть свои грубые провокационные подстрекательские «изыскания». И, начав за упокой, закончил за здравие. «Несмотря на это, я считаю, что Японии не следует ловить рыбу в мутной воде, пытаясь поссорить Китай с Россией. Скорее, следует стойко поддерживать долгосрочные стабильные отношения, последовательно отстаивая свою собственную позицию», — «переобувшись в воздухе», заключил рецензент. Но обмануть этим своим призывом русских и китайцев ему не удастся, ибо вся политика Японии — а сейчас при объявлении России «тотальной войны на уничтожение» это особенно отчетливо проявилось — глубоко антироссийская, как и антикитайская.