Анатолий Кошкин, 18 мая 2022, 19:31 — REGNUM В опубликованной рецензии на посвященную японо-российским отношениям книгу бывшего японского дипломата Акио Кавато «День, когда Япония станет Украиной» автор отзыва Акихико Рэйдзэй сетует на то, что в ней не затронут важный аспект российско-китайских отношений. А именно не анализируется якобы существующий между Пекином и Москвой «территориальный спор», который должен-де нарушить российско-китайское сотрудничество и стратегическое партнерство.
При этом Рэйдзэй не ограничивается упоминанием разрешенного в 2005 году спора о принадлежности островов на пограничных реках, а провокационно «напоминает» о якобы сохраняющемся «сложном территориальном споре» за обладание «Приморским краем (Приморьем), Амурской областью, Еврейской автономной областью и южной частью Хабаровского края». «Приамурье принадлежало Китаю, когда была сильна династия Цин», — углубляется в историю японский провокатор. И делает при этом вид, что ему не известно о том, что высшие российские и китайские руководители не раз подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий между РФ и КНР.
При продлении в июне 2021 года Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничества РФ и КНР российский президент В. Путин заявил:
Это отражено и в тексте договора, в котором стороны заявили о «намерении строить отношения на основе равноправного стратегического партнерства в соответствии с общепризнанными нормами международного права, принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования».
Вот это-то и не по нраву японцам, заветной мечтой которых является внести раздоры и недоверие между русскими и китайцами, нарушить их стратегическое партнерство, направленное, что скрывать, для противостояния агрессивной политике в Восточной Азии США и ее союзников, главным из которых является быстро набирающая военную мощь Япония. В Вашингтоне и Токио не скрывают, что с объединенным потенциалом России и Китая им не справиться, а потому и ставится задача объединенными усилиями так называемого коллективного Запада «разрушить» сначала нашу страну, а затем «разобраться» с Китаем.
А потому Рэйдзэй продолжает витийствовать:
И японец в своих писаниях явно рассчитывает, что Китай рано или поздно вернется к своим «историческим правам», создавая чреватую отчуждением между двумя странами и народами «территориальную проблему». Он продолжает нагнетать ситуацию:
Однако в конце своего «исторического экскурса» Рэйдзэй, как бы спохватившись, счел нужным «постелить соломку», дабы прикрыть свои грубые провокационные подстрекательские «изыскания». И, начав за упокой, закончил за здравие. «Несмотря на это, я считаю, что Японии не следует ловить рыбу в мутной воде, пытаясь поссорить Китай с Россией. Скорее, следует стойко поддерживать долгосрочные стабильные отношения, последовательно отстаивая свою собственную позицию», — «переобувшись в воздухе», заключил рецензент. Но обмануть этим своим призывом русских и китайцев ему не удастся, ибо вся политика Японии — а сейчас при объявлении России «тотальной войны на уничтожение» это особенно отчетливо проявилось — глубоко антироссийская, как и антикитайская.