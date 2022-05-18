Рим, 18 мая, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Италия поддерживает намерение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, заявил итальянский премьер-министр Марио Драги на совместной пресс-конференции в Риме с главой финского правительства Санной Марин.

European Parliament Марио Драги

По его словам, Италия хочет способствовать «ускорению внутренних процедур», необходимых для приёма этих стран в военный альянс. Драги также выразил мнение, что подачей заявок на вступление в НАТО Финляндия и Швеция «чётко ответили» на проведение российской военной операции на Украине.

«Италия поддерживает вступление Финляндии и Швеции. Это две страны, с которыми мы разделяем общие ценности», — сказал итальянский премьер в ходе выступления, которое транслировала пресс-служба правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники альянса намерены скорее принять решение по заявкам Швеции и Финляндии.

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