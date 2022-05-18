В Башкирии вновь ожидаются грозы и град
Уфа, 18 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Грозы и град ожидаются в Башкирии. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
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Ночная гроза
Так, 19 мая 2022 года в регионе ожидаются кратковременные дожди, днем возможны грозы и град. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
Температура воздуха в Башкирии ночью может понизиться до +2°С, днем воздух может прогреться до +16°С.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пожарные получили новую технику.