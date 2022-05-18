18 мая 2022 | Время чтения 1 мин

На металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе сложили оружие 959 человек. Часть пленных поместили на лечение в больницу города Новоазовск, часть — вывезли из Мариуполя. Ростовчане считают, что боевиков следовало бы заставить идти пешком. В сообществе «Это Ростов» в социальной сети «ВКонтакте» интернет-пользователи поразмышляли о судьбе пленных.

Всеволод Немов, , 19:33 — REGNUM На металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе сложили оружие 959 человек, за последние сутки в плен сдались 694 боевика, в том числе 29 раненых. Судьбу сдавшихся киевских боевиков должен решить суд, считает глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Часть пленных поместили на лечение в больницу города Новоазовск, часть — вывезли из Мариуполя. Ростовчане считают, что боевиков следовало бы заставить идти пешком. В сообществе «Это Ростов» в социальной сети «ВКонтакте» интернет-пользователи поразмышляли о судьбе пленных.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этих *** возят на наших автобусах. Пешком на четвереньках заставить идти», — считает Кристина И.

«Надеюсь, их в ДНР судить будут», — прокомментировал Дмитрий К.

«У них там на «Азовстали» женщина была, певунья, её надо заставить петь гимн России и русские народные песни», — предложила Екатерина К.

«Да, может, это и не женщины вовсе, а «трансукраинцы». Может, там ничего им петь не мешает. Кто знает, кто знает», — иронизирует Вадим Б.

«Существо, косящее под женщину», — ответила ему Екатерина К.

«[Их надо] показательно осудить. Желательно в ДНР. Поставить к стенке и закрыть вопрос. А перед этим убить весь моральный дух», — считает Дмитрий К.

Боевики сдаются российским военным Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным»

«Сидят как тихие паскуды!» — отметила Оксана Б.

«Восстановить завод, который разрушили», — предлагает Елена К.

«Сборище бомжей и зеков», — комментирует Олег Р.

«Судя по их лицам, они не сильно расстроились, что сдались в плен», — подметил Денис Г.

«Пешком пусть идут», — считает Виктория В.

«Фашисты!» — говорит Мария М.

«Надо было не везти, а пешком гнать», — обратила внимание Клара Ш.

«Организовать этому биомусору палаточный лагерь в поле, отойти подальше и хохлам координаты кинуть. Они сами всё сделают», — пишет Сергей Л.

«ВСУ свидетелей хотят зачистить», — считает Надежда Ч.

«Отдайте их жителям ДНР, там разберутся, что с ними делать», — предложил Сергей А.