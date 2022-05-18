Омск, , 14:33 — REGNUM В Омской области начинает стабилизироваться ситуация с лесными пожарами. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

18 мая в регионе прошла пресс-конференция на тему пожароопасной обстановки. Как подчеркнула начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания Главного управления лесного хозяйства (ГУЛХ) Омской области Инна Вдовина, ситуация начинает стабилизироваться. Этому способствуют погодные условия.

«Частично прошли дожди и помогли нам справиться с некоторыми возгораниями, которые распространялись в труднодоступной болотистой местности», — отметила она.

Лесоводы ликвидировали уже 360 лесных пожаров общей площадью 11,2 тыс. га. Это на 8 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Вдовина отметила, что основная причина лесных пожаров — переход огня с земель иных категорий. Также возгорания зачастую возникают из-за несоблюдения местным населением правил пожарной безопасности в лесах.

Возбуждено 145 дел об административном правонарушении по фактам нарушения правил пожарной безопасности в лесах. К административной ответственности привлечено 40 человек на 73,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области действует особый противопожарный режим, посещение лесов ограничено.

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