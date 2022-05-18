Волгоград, 18 мая, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В присвоении топлива с использованием своего служебного положения подозревают работника бюджетного учреждения, специализирующегося на ремонте дорог в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе регионального УМВД.

wilhei Канистры с топливом

Следователи установили, что с января по март 2022 года 46-летний водитель организации подделывал путевые листы. Мужчина завышал в документации объёмы топлива, использованного рабочей спецтехникой, а «излишки» сливал и продавал постоянному покупателю. По версии следствия, ущерб от действий злоумышленник превысил 500 тысяч рублей.

Водителя задержали с поличным в момент сбыта дизтоплива. Возбуждено уголовное дело.