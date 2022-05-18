Сеул, , 14:32 — REGNUM 97,6% занятых жителей Южной Кореи в возрасте старше 60 лет хотят продолжить работать в среднем до 71 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Исследовательского центра провинции Кёнгидо.

Пожилая женщина

Согласно результатам опроса, проведенного в апреле среди 500 человек, около половины опрошенных заявили, что хотят работать до тех пор, пока позволяет здоровье. 38% из них объяснили свою позицию нуждой в деньгах.

При выборе места работы представители данной возрастной группы обращают внимание на стабильность, объём работы и длительность рабочего дня, уровень заработка.

Среди трудностей, с которыми сталкивается данная категория людей, были указаны: низкий заработок, большие физические нагрузки и дискриминация по возрасту.

В 2021 году средний размер пенсии в Южной Корее составил 1,67 млн вон (~$1311) в месяц, что составляет 61,2% от среднего уровня зарплат.