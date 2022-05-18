Вашингтон, 18 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Новый рекорд по части цен на бензин установлен на этой неделе в США, где средняя цена за бензин впервые повсеместно превысила отметку в $ 4 за галлон, сообщает New York Post.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Эта веха была достигнута во вторник, 17 мая, после того, как цена за бензин достигла этой отметки в штатах Джорджия, Канзас и Оклахома.

Средний показатель по стране достиг $4,52 за галлон, что на 44 цента больше, чем месяц назад, и почти на $1,50 больше, чем год назад. Согласно данным Автомобильной ассоциации Америки (AAA), самые высокие цены на заправочных станциях наблюдаются в Калифорнии, где обычный бензин продается в среднем по колоссальной цене в $6,02 доллара за галлон.

Повысились цены и в штате Нью-Йорк, где цена за галлон выросла почти на целую четверть всего за неделю примерно до $4,81 за галлон.

Согласно отчету AAA, стремительный рост цен в первую очередь связаны с высокой стоимостью сырой нефти, которая колеблется около $110 за баррель.