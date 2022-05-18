Афины , 18 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Задержанный в Греции бывший мэр столицы Румынии Бухареста Сорин Опреску не будет выдан румынским властям до особого распоряжения греческого апелляционного суда. Об этом 18 мая со ссылкой на местные источники сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По некоторым данным, утром 18 мая Опреску был вызван на судебное заседание в Афинах, в ходе которого он попросил представителей Фемиды оставить его под стражей в Греции. Суд удовлетворил это требование.

Предполагается, что решение остается в силе до тех пор, пока не соберется комиссия, которая будет рассматривать запрос об экстрадиции Опреску в Румынию. Дата нового рассмотрения соответствующего дела не называется.

Напомним, 13 мая суд Бухареста приговорил Опреску к 10 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебным положением и создании преступной группировки. Накануне он был задержан в предместье Афин в ходе спецоперации греческих спецслужб.