18 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу передали заявки Швеции и Финляндии на вступление данных стран в НАТО.

Оксана Переможенко, , 19:35 — REGNUM Генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу передали заявки Швеции и Финляндии на вступление данных стран в НАТО.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что отныне указанные страны будут «под прицелом» России и заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО способствует обострению ситуации.

«Тем самым стали одними из первоочередных целей. Отличное решение», — с сарказмом отреагировал Роман К.

«Не захотели сытно и спокойно жить, захотелось прогнутся под сюзерена. Ну-ну», — добавил Анатолий Ш.

«Мозги не брови: если нет — не нарисуешь. Финны не понимают, что это только обострит обстановку? Потому что Россия усилит границу с ними. А что будет с экономикой Финляндии?» — задался вопросом Alex E.

«Ну… Значит, привет, дорогая энергетика и еда. Поздравляю», — с сарказмом отметила одна из участниц обсуждения.

«НАТО если вцепилось, то уже не выпустит», — прокомментировал новость Данька Д.

«А они спросили у народа? На Украине тоже нас не спросили, хотим ли мы в НАТО…» — отметил M. G.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США хотят сделать ещё одну или две Украины», — отреагировал Сергей.

«Новые Табаки появятся…» — не без сарказма написал один из участников обсуждения.

«Эти «главы» государств живут и действуют так, будто они бессмертные. В нынешних реалиях это, мягко говоря, странновато», — задумался Lenny B.

«Ну плюс ещё два врага. Сами напросились», — добавил Аркадий З.

«А разве вопрос вступления в военный блок не должен обсуждаться на референдуме в таких демократических странах? Или факт вступления в военный блок не является достаточно важным, чтобы спросить мнение своих граждан?» — недоумевает Артур К.

«Да пусть идут и деньги дают США. А Россия на них ракету [нацелит], вот пусть сидят на пороховой бочке. Балбесы», — пишет Ol4ik.

«Думаю, шведы ещё будут пеплом голову посыпать и думать, как свалить от этих распильщиков», — добавила Iirina P.

«Финны, что, память коротковата, иль решили «подвиг» отцов повторить? Но ведь есть небольшая загвоздка — зачем вы такие красавцы нужны сейчас России. Никто не пойдет отвоёвывать — просто прилетят ракеты и покрошат инфраструктуру и военную технику. А вы потом все там дороги, мосты и прочее восстанавливать будете, если будет кому это делать…» — написал Юрий.

«Ну если НАТО останется как организация, то ещё будут в ней что-то обсуждать, злиться, кипеть и подтявкивать с будки», — отметил Alex P.

«Но НАТО себя сильно дискредитировало. Толку будет не много», — подытожил Дмитрий.