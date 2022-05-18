Донецк, 18 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что обстрел Еленовки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 13:20 (совпадет с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики вновь обстреляли Петровский район Донецка с применением артиллерии.