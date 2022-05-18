Москва, 18 мая, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Российский блогер Дава (Давид Манукян) спровоцировал слухи о романе с певицей Мари Краймбрери (Марина Жадан). Об этом пишет портал «‎Вокруг ТВ»‎ 18 мая.

Кадр из интервью для блогера Полины Трубенковой Дава

Поводом для разговоров о любовных отношениях между знаменитостями стало их совместное появление на премии «ЖАРА Music Awards», организованной 17 мая 2022 года в Москве. К слову, незадолго до мероприятия Дава заявлял о том, что завёл новые отношения, однако имя избранницы раскрывать не стал.

Напомним, что в прошлом Дава несколько лет встречался с телеведущей Ольгой Бузовой. Пара объявила о своём разрыве в начале 2021 года.