Брюссель, 18 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. С 2025 года на всех коммерческих и общественных зданиях могут обязать ставить солнечные батареи. Соответствующая инициатива включена в доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году.

Pixabay.com Солнечные батареи

План представила 18 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она рассказала, что ЕК предлагает обязать с 2025 года ставить солнечные батареи на всех коммерческих и общественных зданиях и на новых жилых домах к 2029 году.

Также в плане говорится о необходимости дополнительных инвестиций в объёме 300 млрд евро и планах по сокращению потребления энергии на 13%.