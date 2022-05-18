* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 18 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что соглашение с Турцией и Катаром об управлении аэропортами Афганистана ещё не достигнуто. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

skeeze Самолет

Касаясь возможного военного присутствия Турции и Катара в аэропортах Афганистана, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Билал Карими заявил, что у «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достаточно опыта и сил для обеспечения безопасности аэропортов.

По его словам, соглашение с Катаром и Турцией не доработано, это вопрос сложный и имеет различные аспекты. Он сказал, что афганские аэропорты нуждаются в стандартизации и технических специалистах, и переговоры продолжаются.

Хотя министерство иностранных дел Катара объявило, что Катар и Турция достигли соглашения с правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по нескольким ключевым вопросам, касающимся управления аэропортом Кабула, официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают это.

В конце апреля делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с муллой Хамидуллой Ахундзада, министром транспорта и авиации, отправилась в Доху, чтобы обсудить с катарскими официальными лицами контракт на управление пятью афганскими международными аэропортами.

По мере ведения переговоров в последнее время в социальных сетях были размещены видеоролики, демонстрирующие присутствие катарских сил безопасности в аэропорту Кабула. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали никаких комментариев.

Катар и Турция последние несколько месяцев вели интенсивные переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поводу управления аэропортом Кабула.