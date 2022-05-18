Москва, , 14:25 — REGNUM МИД России в качестве ответной меры вышлет 24 итальянских дипломатов, сообщила 18 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Здание МИД России Culture.ru

Она утвердительно ответила на вопрос РИА Новости, действительно ли Москва намерена выслать 24 итальянских дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в министерство иностранных дел России вызван посол Италии в Москве Джорджо Стараче, которому будет объявлено об ответных мерах на высылку российских дипломатов из этой страны.

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