Уфа, , 14:27 — REGNUM 58 млн рублей намерены направить в Башкирии на строительство многофункционального придорожного комплекса на федеральной автодороге М-5 «Урал». Об этом 18 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Заправка Pixabay.com

«Преобладающим преимуществом придорожного комплекса является его многофункциональность и географическое расположение. Это позволит привлечь дополнительный поток туристов из соседних регионов и улучшит имидж республики в целом», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики региона Марата Исламова.

Сообщается, что этот проект был включен в перечень приоритетных.

«Инвестор получит особый налоговый режим и широкий спектр преференций со стороны государства. Это льготы по налогу на прибыль, на имущество, на аренду земельных участков, различные виды субсидирования, в том числе по отдельным отраслям экономики», — приводит пресс-служба слова Исламова.

В случае реализации проекта, который планируют реализовать до 2025 года, будут созданы 23 рабочих места.