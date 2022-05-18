Москва, 18 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Госдуму поступил из МИД России перечень из 1342 пунктов международных соглашений и договоров для оценки полезности, сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Пётр Толстой

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«Перечень, который поступил в Государственную думу от Министерства иностранных дел, содержит 1342 пункта: это международные договоры и соглашения, которые были подписаны и ратифицированы Россией за последние десятилетия. Нам предстоит все их проанализировать на предмет актуальности и, так сказать, полезности для страны», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Парламентарий обратил внимание на то, что многие из них стали частью нашего национального законодательства, а следовательно, профильным комитетам предстоит также оценить российские законы и принять решение о том, от каких из внедренных в них норм следует отказаться.

Кроме того, стоит задача оценить целесообразность пребывания России в наднациональных органах и международных организациях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, чаще всего в России звучат предложения покинуть ВТО, ВОЗ и МВФ.