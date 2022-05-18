Москва, , 14:35 — REGNUM Количество стран, которые хотят сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) или вступить в неё, растёт. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 18 мая на встрече с генсеком ШОС Чжан Мином.

Сергей Лавров Министерство иностранных дел Российской Федерации

По словам Лаврова, отличительные черты ШОС — равноправие, поиск компромиссов и взаимной выгоды, учёт интересов друг друга. Организация доказала свою востребованность и большой авторитет на международной арене.

«Это подтверждается и растущим количеством государств, которые хотят развивать свои связи с нашей организацией, включая стремление присоединиться к ней в качестве полноценных членов или получить статус наблюдателей или партнеров по диалогу», — сказал глава российского МИД.

В настоящее время ШОС объединяет восемь государств: Индию, Казахстан, Китай, Киргизию, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Также есть страны-наблюдатели и страны-партнёры. Запущена процедура приёма в ШОС Ирана.

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