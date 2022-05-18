Вашингтон, 18 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Супергеройский фильм «Морбиус» официально вышел на цифровых платформах. Об этом сообщила компания Sony Pictures на своей странице в Twitter 18 мая.

Кадр из трейлера Фильм «Морбиус»

Известно, что за несколько дней до официальной цифровой премьеры картина была опубликована злоумышленниками в интернете, однако ранее запланированный релиз всё же состоялся. К слову, с момента выхода фильма в кинотеатрах до его появления на площадках прошло 45 дней.

Напомним, что «Морбиус» был негативно воспринят критиками. Спасти фильм от привальных сборов в $162 млн не удалось и актёру Джареду Лето, сыгравшему в нём главную роль.