Белгород, 18 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Ключи от новых автомобилей главврачам центральных районных больниц Белгородской области вручили 18 мая на площадке у многофункционального комплекса «Белгород-Арена», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Belregion.ru Ключи от автомобилей

Новый транспорт получили больницы 13 муниципалитетов. В общей сложности 22 автомобиля будут использовать для перевозки медикаментов, в том числе вакцин, доставки пациентов в лечебные учреждения и обслуживания их на дому. Всего с начала 2022 года больницы получили уже 76 отечественных легковых автомобилей.

Белгородские власти по программе модернизации первичного звена здравоохранения, действующей до 2025 года, закупили для медучреждений 90 автомобилей. Общая сумма закупки — 80,9 млн рублей, из которых 4,2 млн рублей средства регионального бюджета.

До конца августа 2022 года больницы получат оставшиеся 14 машин.