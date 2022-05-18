Кострома, , 15:04 — REGNUM В Костромской области хотят открыть специализированный пост Центральной акцизной таможни. Об этом сообщает администрация региона. Вопрос обсуждался на встрече в Москве. В нём участвовало четыре стороны — костромской губернатор Сергей Ситников, сенатор от региона Сергей Калашник, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев.

Памятник ювелиру в Костроме © Наталья Диева

В регионе производится треть золотых и четверть серебряных украшений от общероссийского объёма. При этом заводы и предприниматели, занимающиеся экспортом, вынуждены перевозить изделия для контроля в Москву. По мнению сенатора, открытие поста на территории области поможет снизить логистические издержки и стоимость изделий.

«Решение этого вопроса упростит экспорт ювелирных изделий, сократив срок процедуры оформления экспорта и издержки предприятий. Это благотворно скажется на объемах производства, объемах экспортируемых изделий и узнаваемости наших брендов за рубежом», — пояснил сенатор от Костромской области в Совете Федерации Сергей Калашник.

Напомним, ювелирная промышленность — одна из ведущих отраслей экономики Костромской области. В ней работают 1200 предприятий и ИП, занято более 10 тысяч человек. Большая часть заводов расположена в Красном-на-Волге. На них перерабатывается более 60% драгоценных металлов от общероссийского объёма. По данным Костромастата за январь–март 2022 года заводы отгрузили украшений на 20,4 млрд рублей, что на 21% больше, чем в аналогичный период 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Фонд развития промышленности Костромской области заработает в мае 2022 года

Читайте развитие сюжета: В костромском посёлке отказались ставить скульптуру Снегурочки