Симферополь, 18 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Рост уровней воды, подтопление пониженных участков местности возможен в Крыму на неделе с 16 по 22 мая, данные опубликованы на сайте ВНИИ по проблемам ГО и ЧС МЧС России.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«На территории республик Адыгея, Крым, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской областей из-за ожидаемых на текущей неделе сильных осадков прогнозируется рост уровней воды, подтопление пониженных участков местности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на 18–19 мая на территории Республики Крым действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. По данным «Крым 24», 18 мая подтопления зафиксированы на нескольких улицах посёлка Грэсовский в районе Симферополя.