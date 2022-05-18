Донецк, , 14:18 — REGNUM Киевские боевики вновь обстреляли Петровский район Донецка с применением артиллерии. Об этом 18 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Петровского район Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:00 (совпадет с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что город Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, и в этом ДНР окажет помощь Россия.