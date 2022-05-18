Москва, , 15:49 — REGNUM При реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» особое внимание уделяется маршрутам, ведущим к социально значимым объектам, ведь успешное функционирование таковых зависит во многом и от их транспортной доступности. Даже в условиях санкций против российских спортсменов популяризация спорта в стране продолжается.

Дорога Yarregion.ru

«Против российских спортсменов сейчас вводят санкции, препятствуют их участию в международных соревнованиях. Но для нас это стимул ещё больше вкладываться в развитие спорта в России, совершенствовать спортивную инфраструктуру, строить как крупные объекты мирового уровня, так и оборудовать спортивные площадки во дворах. Это необходимо и для развития массового любительского, в том числе детско-юношеского спорта. Конечно, объекты должны быть доступны всем жителям страны. Поэтому в этом году мы планируем отремонтировать 140 участков дорог, ведущих к спортивным объектам. У жителей должна быть возможность добираться с комфортом до стадионов и спортивных школ», — отметил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

В 2022 году в 84 регионах страны ремонтные работы пройдут на 140 участках дорог, ведущих, в частности, к спортивным сооружениям.

«Развитие массового спорта напрямую связано с модернизацией инфраструктуры, в том числе и транспортной. В этом году по национальному проекту будет отремонтировано порядка 600 км дорог, ведущих к стадионам, детским юношеским спортивным школам, физкультурно-оздоровительным комплексам. Очень важно, чтобы эти маршруты были и безопасными, и качественными», ― рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

В Брянске в этом году капитально отремонтируют сразу несколько участков дорог к спортивным объектам. В частности, обновят участок улицы Объездной (от улицы Советской до улицы 9-го Мая), который ведет к Дворцу единоборств. В нормативное состояние приведут улицу Октябрьскую (от Пролетарской до Топальской) вблизи стадиона «Динамо-Брянск», и от улицы Дуки до дома № 62 ― здесь расположен авиационный технический спортивный клуб «Пересвет».

Капитально отремонтируют улицу Крахмалёва, где находится Академия футбола «Рапид», а также улицы Димитрова, Пушкина и переулок Герцена, которые ведут к стадиону имени Брянских партизан.

«Ежедневно я совершаю пробежки на стадионе Брянских партизан. Раньше добраться пешком туда было сложновато ― переулок Герцена был весь разбитый, а о тротуарах мы и не слышали. А сейчас мало того, что обновляется дорожное покрытие, но и делают тротуары. Конечно же, будет очень удобно и хорошо для всех», ― говорит жительница Володарского района Брянска Ирина Овчинникова.

Губернатор региона Александр Богомаз лично контролирует работу, проводимую по ремонту и строительству дорог, и этот сезон не станет и исключением:

«Я планирую сам выехать на основные объекты, где будет вестись строительство дорог, вместе с технадзором и лично проконтролировать их качество. Это будут и разные по видам работ объекты, разные компании-подрядчики. Единым будет одно — требование качества выполненных работ! Я найду время и проеду все объекты!».

«Мы видим, что за последние несколько лет в Брянской области значительно увеличился темп производства дорожных работ. Очень важно, что специалисты не просто ремонтируют дороги, но и обустраивают доступную для людей с ограниченными возможностями здоровья инфраструктуру. Безопасные качественные дороги ― один из показателей благополучия нашего региона, они делают жизнь комфортнее, сокращают время и расстояния между населенными пунктами», — отметила директор автономной некоммерческой организации «Центр реабилитации инвалидов», член регионального штаба Общероссийского народного фронта Ирина Лаврушина.

В Кургане в этом году начнется ремонт улицы Куйбышева. Протяженность объекта ― более 2 км. Участок берет начало от улицы Пролетарской, которую уже отремонтировали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

По словам специалистов, обновленная дорога будет открыта для движения к началу учебного года. Это особенно важно для спортсменов, занимающихся в расположенных рядом спорткомплексе имени Горбенко, ледовой арене «Юность», бассейне «Олимп», а также на Центральном стадионе имени Брумеля.

Улица Куйбышева ― одна из центральных магистралей областного центра, ведущая к Хлебокомбинату № 1, Дрожзаводу, в Восточный микрорайон. Ранее в течение двух лет здесь проводились мероприятия по замене коммуникаций.

«Ремонт улицы Куйбышева очень важен не только, потому что это одна из исторически центральных улиц города, но и потому что вдоль нее расположен ряд наших спортивных объектов. Бассейн, ледовая арена, центральный стадион, спортивный парк и многофункциональной спортивный комплекс — целое спортивное ядро города. Ежегодно наши объекты посещает большое количество людей. Помимо тренировок тут проходят крупные межрегиональные и всероссийские соревнования, приезжают иногородние гости. В свете этого, обновленная дорога обеспечила бы более широкий доступ к социально значимым для населения объектам», ― говорит начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.

Дорожные работы пройдут не только в центральной части Кургана, но и в микрорайонах: Восточном, Рябково, Западном, Северном, Заозерном. Контракты с подрядными организациями заключены. Месторасположение социальных, медицинских, образовательных, досуговых учреждений, к которым должен быть обеспечен комфортный доступ, является одним из приоритетов при планировании работ по дорожному нацпроекту.

«Мы работаем в тесном контакте с учреждениями здравоохранения. Модернизация первичного звена, закупка новых автомобилей скорой помощи, ремонт подъездных путей к больницам и поликлиникам ― процессы взаимосвязанные. В текущем году продолжаем комплексный подход, чтобы и пешком, и на транспорте путь к здоровью был комфортным и безопасным», ― рассказала директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) благодаря национальному проекту отремонтируют одну из центральных магистралей Дзержинского района ― Ленинградский проспект. В непосредственной близости от него построены поликлиники, Дворец ледового спорта, Дворец водных видов спорта, другие важные социальные учреждения.

«Существующее асфальтобетонное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии: ямочность, сетка трещин, выбоины, износ покрытия до 50%. Бортовой камень частично разрушен, имеет просадки. Покрытие на съездах, парковках в неудовлетворительном состоянии, местами износ до 45%, ― рассказали в областном Минтрансе. ― По нацпроекту будут произведены работы по ремонту проезжей части, съездов и примыканий к автодороге, обновлена территория остановок общественного транспорта, частично восстановлено покрытие тротуаров и газонов».

«Ленинградский проспект — одна из самых оживленных улиц района. Прямо на нем или совсем рядом расположено множество спортивных и образовательных учреждений, а также объектов здравоохранения, ― отметил глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко. ― Преображение одной из центральных улиц района станет отличным подарком вагоностроителям к 300-летию Нижнего Тагила».

Всего в 2022 году благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 84 регионах России отремонтируют свыше 4,8 тыс. объектов общей протяженностью более 15 тыс. км.

Напомним, за три года в 84 регионах страны отремонтировано более 2,1 тыс. участков дорог к школам и детским садам, более 1,2 тыс. — к медучреждениям и порядка 800 дорог к туристическим местам.