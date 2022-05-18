Саратов, 18 мая, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Саратовской области кинотеатры вынуждены отменять некоторые киносеансы в связи с падением посещаемости. Руководители учреждений обратились за поддержкой, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Так, в адрес врио главы региона поступило обращение от руководителей кинотеатров из Саратова, Балаково, Энгельса, Вольска, Балашова и Маркса с просьбой оказать учреждениям поддержку по причине падения посещаемости и отмены ряда киносеансов.

Министерству экономического развития области поручено рассмотреть обращение руководителей сети кинотеатров и подготовить предложения по региональным мерам поддержки.

ИА REGNUM ранее сообщало, посещаемость кинотеатров резко спала на фоне отказа западных киностудий выпускать в российский прокат свои картины. Подобное развитие событий может привести не только к закрытию кинотеатров, но и торговых центров, в которых они расположены.

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