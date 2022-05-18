Москва, , 14:15 — REGNUM Европейский рынок газа будет ещё довольно продолжительное время зависеть от поставок трубопроводного газа из России, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Цены на газ на нидерландской бирже TTF продолжают колебаться в рамках $1000-1100 за тысячу кубометров, и, скорее всего, не опустятся существенно ниже этого коридора, пока европейские импортёры (или хотя бы крупнейшие европейские импортёры) не перейдут на новую систему оплаты газа через Газпромбанк.

То есть спотовый рынок газа будет ещё довольно продолжительное время зависеть от опасений спекулянтов относительно прекращения поставок трубопроводного газа из России в Европу, если потребители не примут новую систему оплаты.

Соответственно, в Европе из-за рекордно высоких цен на газ инфляция потребительских цен будет по-прежнему сохраняться на рекордных максимумах.

Пока Европейский центральный банк не решается на резкие меры по ужесточению монетарной политики в целях борьбы с инфляцией, «ястребы» в Брюсселе и не только в Брюсселе предпринимают усилия по замене российского газа, последствиями которых станет разве что ещё более сильный рост инфляции.

Так, в Еврокомиссии анонсировали очередной план глобальных масштабов о полном отказе ЕС от всех российских энергоресурсов уже к 2027 году.

Однако его разработчики признают, что для этой цели Евросоюзу придётся потратить не менее 210 млрд евро, а эта перспектива на фоне рекордной инфляции не выглядит для ЕС слишком оптимистичной.

Акции Газпрома на Московской бирже тем временем растут на 4%, обгоняя рост индекса Мосбиржи», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, итальянская нефтегазовая корпорация Eni, являющаяся одним из крупнейших европейских импортёров российского газа, объявила об открытии двух счетов в российском Газпромбанке, один из которых — рублёвый.

Ранее Еврокомиссия объявила о том, что предложенный Газпромом механизм оплаты за поставки газа считает допустимым, однако уточнила, что обязательства европейских потребителей будет считать исполненными в момент перечисления потребителем в Газпромбанк оплаты за газ в долларах или евро.

Открытие в Газпромбанке второго счёта в рублях в Eni объяснили «мерами предосторожности».

Напомним, что Газпром заключает контракты со всеми потребителями трубопроводного газа по системе take-or-pay, предполагающей, что если потребитель в каком-либо периоде времени не покупает газ у Газпрома, он обязан в любом случае оплатить минимальный объём поставки.

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