Джакарта, 18 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Полиция в Индонезии расследует инцидент на маршруте Сурабая — Моджокерто, в результате которого погибли 15 человек, сообщает CNN Indonesia.

Jefferson Krua ДТП. Автобус

В отделе по связям с общественностью полиции Восточной Явы заявили, что одним из допрашиваемых свидетелей был главный водитель Ахмад Ари. Водителя заменили на Аде Фирманшах до поездки. Ахмад Ари признался, что спал, когда произошла авария.

В Индонезии продолжается расследование после того, как автобус с 25 людьми перевернулся.

Как сообщало ИА REGNUM, тест водителя пассажирского автобуса, который перевернулся в Индонезии, дал положительный результат на наркотики.

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