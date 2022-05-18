18 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Кирилл Аверьянов-Минский, , 19:34 — REGNUM События 2020 года в Белоруссии оставили глубокий отпечаток не только в политической жизни республики, но и в гуманитарной сфере. В «мирное время» вопросами истории, культуры и идентичности занимались персоны, которые теперь в белорусском государстве non grata. Ещё недавно Сергей Румас курировал в правительстве «мягкую белорусизацию», Павел Латушко в качестве министра культуры восстанавливал польско-литовское историческое наследие, лояльный минским властям банкир Виктор Бабарико финансировал издание собрания сочинений Алексиевич на белорусском языке, Павел Белоус спокойно торговал БЧБ-символикой, Эдуард Пальчис договаривался с властями о проведении в Минске «Дня воли» в честь годовщины провозглашения в 1918 году марионеточной БНР. Теперь все они либо в заключении, либо в эмиграции. Оказалось, что БНР, «мова» и БЧБ идут через запятую со свержением Лукашенко. Кто бы мог подумать…

Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Очистившись от «змагаров», гуманитарная сфера Белоруссии начала медленно, со скрипом, но всё же преображаться. Место самостийников заняли люди, к некоторым из которых автор этих строк относится с уважением. Например, Вадим Гигин. Он в 2021 году возглавил белорусское общество «Знание» и сейчас ведёт исторические передачи в официальных СМИ. Также вызывает симпатию российско-белорусский проект «Белоруссия. История», который освещает прошлое Белой Руси в общерусском ключе. С недавних пор ролики этого проекта показываются в Минском метрополитене и школах Белоруссии.

Символом наметившегося перелома в политике исторической памяти стало учреждение в июне 2021 года нового государственного праздника — Дня народного единства. Он приурочен к годовщине освободительного похода Красной армии, начавшегося 17 сентября 1939 года. По его итогам Западная Белоруссия была отторгнута от Польши и присоединена к Белорусской ССР. Это спасло жителей Бреста и Гродно от фатального ополячивания и восстановило государственное единство белорусской ветви русского народа.

Красноармеец поражает польского орла, освобождая от гнёта украинских и белорусских крестьян. Советский плакат (1939)

Антипольский вектор в исторической политике Белоруссии получил дальнейшее закрепление в начале 2022 года. На совещании 6 января Александр Лукашенко произнёс филиппику по адресу польских панов, издевавшихся над белорусскими мужиками: «Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовём период Речи Посполитой — оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков? Родной язык, культура, вера под запретом. Нельзя было даже быть человеком. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян».

И всё бы хорошо, но слова, сказанные на самом верху, пока не дошли до исполнителей на местах. 28−30 апреля в Республиканском дворце культуры профсоюзов проходил туристический форум «Наследие Белоруссии». Минскую область на нём представляли, помимо прочего, «уникальные старопечатые издания XVIII века», «знаменитый слуцкий пояс» и портреты Хаима Сутина. То есть два артефакта периода польской оккупации, а также портреты еврейского художника, который в 20 лет эмигрировал во Францию и все свои знаменитые картины написал за границей, в том числе «Еву», ставшую одним из символов беспорядков 2020 года.

Туристический форум во Дворце культуры профсоюзов отражает ту безрадостную картину, которая уже лет 15 наблюдается в белорусских экскурсионных программах. Много раз доводилось слышать от удивлённых российских туристов, что в Несвиже и Мире им рассказывали о том, как «белорусские шляхтичи» Радзивиллы развивали в Белоруссии европейскую культуру, пока не пришли «российские оккупанты». О том, что Радзивиллы меняли белорусов на собак, — как не говорили, так и не говорят. При этом в одной из союзных программ, подписанных президентами России и Белоруссии в ноябре прошлого года, мы читаем: «Стороны договорились о гармонизации стратегий развития туризма, норм деятельности экскурсоводов и гидов». Может быть, пора дать затрещину тем, кто не слышит (или делает вид), что наверху поют уже другие песни, нежели во времена министра Латушко?

Вообще, страшно себе представить, что было бы, если б годом исторической памяти был объявлен не 2022-й, а, допустим, 2012-й. Всё было бы в ВКЛ, костёлах, шляхтичах и на «мове». Теперь не так. Даже официальные логотипы Года исторической памяти выглядят приятно — на них изображены памятники, связанные с Великой Отечественной войной.

Монумент «Мужество». Брестская крепость. Брест Alexxx Malev

Использование оппонентами власти в ходе протестов флагов коллаборационистов актуализировало в официальном дискурсе тему Победы в Великой Отечественной, которая в 2019-м была названа Лукашенко «не нашей войной». Теперь же Генеральная прокуратура расследует уголовное дело о геноциде жителей БССР в 1941–1945 годах. А в Минске, пусть и не без трудностей, проходит акция «Бессмертный полк».

При этом в республике добиваются последние «коллаборационисты» новой формации. Недавно в минском книжном магазине «Кнігаўка», открытом издательством «Янушкевіч», прошёл обыск, после которого хозяин и сотрудница этой лавочки были задержаны, 200 книг — изъяты, по 15 изданиям будет проведена экспертиза. Учитывая, что в этом издательстве выходила откровенно русофобская литература, дело попахивает статьёй о разжигании национальной розни. Той самой статьёй, по которой в 2018 году под улюлюканье «змагаров» были осуждены Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. А четвёртым в этом деле должен был стать автор этих строк.

Будучи человеком незлопамятным, Ваш покорный слуга готов «перевернуть страницу» и поддержать действия белорусской власти, направленные на борьбу с самостийниками и укрепление общерусской исторической идентичности белорусов. Однако если руководство Белоруссии снова начнёт проявлять «шляхетский гонор», оно будет получать от пишущего эти строки такие же смачные публицистические оплеухи, как во времена почившего в бозе «Спутника и погрома».