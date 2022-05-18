Вашингтон, 18 мая 2022, 14:14 — REGNUM Инди-разработчик Роберт Янг, знакомый геймерам по весьма странным проектам, представил бесплатную игру Logjam, которая представляет собой симулятор дровосека. Об этом 18 мая сообщает портал Kotaku.
Автор игры описывает её как «короткий симулятор», в котором геймерам предлагается управлять «дородным дровосеком, рубящим дрова в жаркий летний день». Ознакомиться с проектом и скачать Logjam желающие могут на сайте сервиса itch. io. Там же разработчик разместил видео с демонстрацией игрового процесса.
Для справки: в ноябре 2018 года Янг выпустил игру Rinse & Repeat, которая предлагает игроку мыть в душе голых мужчин. В июне 20 202 года он представил не менее странный проект Hard Lads о «голых по пояс качках без рубашки, которые курят, пьют, целуются и причиняют друг другу боль».
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