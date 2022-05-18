Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Инди-разработчик Роберт Янг, знакомый геймерам по весьма странным проектам, представил бесплатную игру Logjam, которая представляет собой симулятор дровосека. Об этом 18 мая сообщает портал Kotaku.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Автор игры описывает её как «короткий симулятор», в котором геймерам предлагается управлять «дородным дровосеком, рубящим дрова в жаркий летний день». Ознакомиться с проектом и скачать Logjam желающие могут на сайте сервиса itch. io. Там же разработчик разместил видео с демонстрацией игрового процесса.

Для справки: в ноябре 2018 года Янг выпустил игру Rinse & Repeat, которая предлагает игроку мыть в душе голых мужчин. В июне 20 202 года он представил не менее странный проект Hard Lads о «голых по пояс качках без рубашки, которые курят, пьют, целуются и причиняют друг другу боль».

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