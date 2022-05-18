Париж, 30 марта, 2024, 07:48 — ИА Регнум. На кладбищах стран Европы появляется всё больше могил наёмников, тела которых привозят с Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

По данным Минобороны РФ, почти 6 тыс. иностранных наёмников, прибывших на Украину, убиты. Больше всего трупов получила Польша. Из Румынии прибыло 784 наёмника, уничтожено 349. Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.

В польских СМИ регулярно рассказывают о согражданах, погибших на Украине.

Могила одного из наёмников находится на военном кладбище в Варшаве — большой чёрный гранитный памятник и квадратная плита с прорезанным в центре крестом. Здесь похоронен поляк-доброволец Даниель Штыбер 1987 года рождения.

«Солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины», — написано под большой цветной фотографией улыбающегося молодого человека в камуфляже, при полной выкладке и с оружием.

Он погиб в результате взрыва мины-ловушки. Приехал на Украину в марте 2022 года, лишился жизни в ноябре.

Томаш Валентек, погибший от осколков танкового снаряда, ранее был профессиональным бойцом ММА. В феврале 2022 года он присоединился к Международному легиону. В ночь с 4 на 5 декабря 2022 года на Украине погибли ещё двое бойцов Международного легиона из Польши: Януш Шеремета и Кшиштоф Тыфель, которому было более 40 лет, он не имел никакого военного опыта.

Во Франции находится свежая могила — на небольшом кладбище Кран-Жеврье в пригороде Анси. На небольшом простом обелиске только имя — Давид Донш — и годы жизни: 1972 — 2023. Место смерти — Украина. Воевать он приехал в августе 2022 года. Был убит под Донецком 7 февраля 2023 года во время боя в составе неонацистского батальона «Сич».

Видео ещё одной могилы во Франции опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Там похоронен некто Андреас Галлоцци, 22-летний француз из города Дижона. Он был убит в феврале 2023 года в ЛНР. Его родители уверяют, что «очень гордятся» своим сыном.

По данным французских СМИ, на Украине были убиты восемь наёмников и три журналиста.

Министерство иностранных дел Франции даёт очень мало информации об этих смертях и не публикует имен. Места, где похоронены эти наёмники, также не разглашаются.

Как сообщало ИА Регнум, гражданин Польши Петр Миткевич, с мая 2022 года находящийся в составе так называемого международного легиона территориальной обороны на Украине, признал присутствие граждан Польши в зоне конфликта и гибель некоторых из них.

Минобороны РФ ранее сообщило, что на Украине с начала спецоперации уничтожены свыше 5,9 тысячи иностранных боевиков и больше всего среди них (1497) граждан Польши.

Численность задействованных в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики иностранных наёмников ВСУ заметно сократилась, и они всё чаще прячутся в тылу, рассказал в марте 2024 года советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Систематические удары Вооружённых сил России отрезвили иностранных наёмников украинской армии и привели к их оттоку из временно оккупированной Киевом части Запорожской области, подтвердил 22 марта сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. Раньше наёмники массово прибывали в ряды ВСУ до того момента, пока не получили жёсткого ответа от российских военных, сейчас же они воюют в рядах ВСУ на уровне командования, практически не участвуя в боевых действиях на фронте, уточнил он.