Пермь, 18 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В ковидных клиниках Пермского края на сегодняшний день, 18 мая, находятся 265 пациентом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Pixabay.com В больнице

Состояние 45 человек медики оценивают как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены 15 пермяков.

С начала пандемии в регионе выявили 368 868 заражений коронавирусом. За последние сутки (17 мая) подтверждено 87 случаев. По причине коронавирусной инфекции скончался 8781 человек.