В больницах Прикамья находятся 45 «тяжёлых» ковид-пациентов
Пермь, 18 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В ковидных клиниках Пермского края на сегодняшний день, 18 мая, находятся 265 пациентом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Pixabay.com
В больнице
Состояние 45 человек медики оценивают как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены 15 пермяков.
С начала пандемии в регионе выявили 368 868 заражений коронавирусом. За последние сутки (17 мая) подтверждено 87 случаев. По причине коронавирусной инфекции скончался 8781 человек.