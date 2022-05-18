18 мая 2022 | Время чтения 8 мин

России, её народу, в том числе и олигархам, всё давным-давно понятно. Непонятно, возможно, так сказать, бедным странам (или их отдельным политикам), якобы за интересы которых так печется коллективный Запад. Видимо, совсем скоро нам предстоит узнать, являются ли они «ягнятами», как видит это «коллективный пастух».

Галина Смирнова, , 19:32 — REGNUM Судя по ряду последних новостей коллективный Запад готовит России новый «сюрприз». Нет, не санкции. Санкциями уже перекормили и сами «наелись» или другими словами — уже осознали, что сами останутся голодными. Но признавать собственные ошибки не готовы. Вероятно, как всегда — готовы вновь и вновь чужими руками бороться за интересы своего же «голодного желудка», подвергая не только Россию, но и весь мир новым испытаниям.

Алексей Степанов. Волки у плетня. До 1915 года

Собственно то, что санкции оказались не столь эффективными, как хотелось бы, да еще и эффектом бумеранга оборачиваются, на «Западе» уже признали. Понятно, что осознание этого пришло не ко всем иностранным политикам, как и признать вслух неэффективность и вредность санкций решились или отважились немногие. Так, например, премьер Венгрии Виктор Орбан заявляет, что санкции против России эффективны только на бумаге, а на деле же «проваливается» тот, кто вводит континентальную блокаду.

Так сказать, под своим углом зрения признают вред от санкций и международные институты: на минувшей неделе в своей публикации «Меры по управлению движением капитала в цифровую эпоху (CFMS)» Международный валютный фонд (МВФ) красной линией провел тезис о том, что меры, связанные с контролем движения капитала вызывают интерес к криптоактивам, в том числе подчеркнув относительно России, что введение международных санкций и широкомасштабный контроль за движением капитала потенциально могут усилить эту тенденцию, в свою очередь Всемирный банк (ВБ) высказал мнение о том, что отключение России от SWIFT может снизить доверие к международным платежным системам и привести к тому, что ряд стран будут пытаться развивать собственные системы, что замедлит прогресс в обеспечении совместимости, увеличит стоимость переводов и может нивелировать результаты многолетней борьбы за финансовую прозрачность. Несмотря на рост переводов на Украину более чем на 20%, наложенные на Россию западные санкции, по мнению ВБ, приведут к трудностям с переводами в страны Средней Азии и Закавказья.

«Кризис на Украине и антироссийские санкции, по расчетам ВБ, приведут к падению официально зарегистрированных потоков денежных переводов на 32% в Киргизии, на 22% в Таджикистане, на 21% в Узбекистане и на 19% в Армении», — говорится в публикации.

Кроме того, заявляется, что прогнозируемое Всемирным банком падение ВВП РФ на 11% и снижение курса рубля к доллару на 26% в 2022 году, вероятно, снизят занятость и доходы мигрантов, что только усугубит проблему бедности в СНГ.

Всемирный банк Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

С одной стороны, можно было бы решить, что данные международные организации, предупреждая о санкционных рисках, выступают в роли этаких миротворцев, они же всё-таки как минимум — международные. Но что стоит за этим, так сказать, миротворчеством — большой вопрос! С другой, очевидно, что их обеспокоенность обусловлена угрозой снижения собственной глобальной роли на мировом пространстве. Более того, в отступлении от собственных же целей, а в целях ВБ, как сообщается в этой же публикации, в частности, вдвое сократить затраты на денежные переводы (до 3% за отправку $200 с 6% в четвертом квартале 2021 года), но отключение РФ от международных платежных систем, как заявляется, может нарушить эти планы, организация по сути винит Россию.

Возможно, показалось. Но судите сами: если есть цель вдвое сократить затраты на денежные переводы, тем более когда организация как максимум по заявленному роду деятельности реализует такие глобальные цели, как снижение бедности и помощь развивающимся странам, то что мешает реализовать эти самые цели? При этом стоит напомнить, как сообщалось 3 марта, ВБ принял решение незамедлительно прекратить все свои программы в России и Белоруссии.

«ВБ не одобрил ни одного нового кредита или инвестиций в Россию с 2014 года. С середины 2020 года также не было одобрено ни одного нового предоставления кредита Белоруссии. После российского вторжения на Украину и военных действий против народа Украины ВБ немедленно прекратил все свои программы в России и Белоруссии», — приводило агентство ТАСС цитату из письменного заявления Всемирного банка.

Возможно также, что теперь — по прошествии времени — в своем свежем докладе, напрямую не заявляя о вторжении России на Украину, а говоря лишь о том, что «кризис на Украине и антироссийские санкции приведут к трудностям с переводами в страны Средней Азии и Закавказья», международная организация прозрела и осознала, что Россия борется с нацизмом, а не с народом Украины? Или, наконец, просто-напросто оценила ущербность санкций для всей мировой экономики? Но за игрой слов однозначного ответа не найти. А потому остается только следить за тем, как подобного рода заявления будут восприняты развивающимися странами, и каким образом это самое восприятие будет отражаться на отношениях с Россией.

Тем временем портал Euractiv со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщает, что ЕС почти исчерпал свои возможности по введению санкций против России, разработать седьмой пакет антироссийских мер будет крайне сложно.

«Если сейчас такая неразбериха с российской нефтью, представьте, что будет с предложением по запрету газа… (Разработать) седьмой пакет санкций против Москвы будет крайне трудно… мы уже очень близки к тому, чтобы исчерпать свои возможности. Что будет включать седьмой пакет?» — цитирует РИА Новости заявление собеседника издания после встречи глав МИД стран ЕС в понедельник.

То есть осознание того, что именно санкции разрушают устоявшийся миропорядок миру пришло. Осознание-то пришло. Да только вот снова следует игра слов. Из Германии. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что «политически открыт» к идее конфискации иностранных активов российского Центробанка. По его словам, такая идея обсуждается среди стран — членов G7 и ЕС. При этом в случае с возможной конфискацией активов российской элиты, по его словам, нужно внимательно изучить законодательство.

Кристиан Линднер Heinrich-Böll-Stiftung

«Мы должны уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами», — цитирует РБК заявление министра в интервью четырем европейским газетам, включая Handelsblatt.

Также Линднер рассказал не только о политической открытости к идее конфискации иностранных активов Банка России, но и о готовности ЕС принять решение о дальнейших санкциях против России.

«Мы намерены изолировать Россию политически, финансово и экономически, — подчеркнул Линднер. — В то же время мы наблюдаем серьезные экономические последствия, особенно для стран с низким уровнем дохода, в связи с ростом процентных ставок и повышением мировых цен на сельскохозяйственную продукцию. Нам придется вместе работать над стабилизацией мировой экономики».

Снова показалось, что осознание ущербности вводимых в отношении России санкций для мира пришло? Но показалось ли или действительно ЕС переживает в данном случае за свое собственное, так сказать, пикантное положение, возникшее по причине ненависти к России, а вовсе не за мир, в том числе — за бедные страны? Разве о завершении эпохи низких процентных ставок не говорилось самим же «Западом» еще задолго до спецоперации России на Украине, в том числе по причинам, связанным с внедрением зеленой повестки?

Мир как будто позабыл еще «вчерашние», то есть звучащие задолго до спецоперации на Украине, заявления о золотом миллиарде человечества? Разве цены на сельхозпродукцию не должны были подскочить на фоне реализации зеленой повестки и не подскочили во время всеобщей пандемии ковида? Быть может, ковид всё-таки сказался на потере памяти ряда политиков ЕС? Нет, с памятью в Европе все в порядке. Это опять же следует игра слов. Видимо, такая игра слов должна убедить добрую половину человечества в том, что все беды на планете происходят по вине России, даже несмотря на то, заметим, что международное сообщество за все эти 30 лет так и не приняло Россию в свой глобальный круг вершителей судеб человечества!

Лидеры стран ЕС перед саммитом НАТО. 2022 nato.int

Судьбы человечества вершит, как известно, коллективный Запад и свою доминирующую роль уступать или разделять еще с кем-то, тем более с Россией, не готов. Ни прав, ни права на голос России в этом сообществе не предусмотрено. Но Европа по-прежнему продолжает гнуть свою линию и на этот раз, похоже, задумала действовать не столько через санкции, сколько через, так сказать, российских олигархов. Иначе с чего вдруг в Европе вспомнили об их правах, когда еще совсем недавно отшлёпали их по щекам, вывешивая на «доску позора» (в санкционных списках) их фамилии и отбирая всё имущество. Похоже, что Европа планирует повернуть время вспять и «повторить» давно забытые в России события, видимо, всё также как и прежде не понимая «природы» страны и народа России, а также забывая слова главы государства Владимира Путина о том, что Россия исчерпала лимит на революции.

Вот такая у ряда иностранных политиков игра слов, вот такая логика: украсть и наказать всех и всё, что мешает планам собственного доминирования. А между тем России, её народу, в том числе и олигархам, всё давным-давно понятно. Непонятно, возможно, так сказать, бедным странам (или их отдельным политикам), якобы за интересы которых так печется коллективный Запад. Видимо, совсем скоро нам предстоит узнать, являются ли бедные страны «ягнятами», как видит это «коллективный пастух».