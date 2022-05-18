Абакан, 18 мая 2022, 14:11 — REGNUM С 18 мая на территории всего лесного фонда Хакасии введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.
Соответствующее постановление подписал глава Хакасии Валентин Коновалов.
Согласно выводам специалистов, в республике из-за погодных условий (жары и сильного ветра) осложнилась лесопожарная обстановка. Дальнейший метеопрогноз неблагоприятен.
Доступ людей и въезд транспорта в леса запрещён. Усилено патрулирование на территории лесфонда, выставлены блокпосты.
Жителей Хакасии просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
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