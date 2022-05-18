История вопроса

Российско-грузинские отношения не заладились с самого начала с момента образования независимой Грузии в 1991 году. Причиной стало недовольство тем, что Россия якобы поддерживает сепаратизм в Абхазии, Южной Осетии и Аджарии.

В действительности, причиной конфликтов в Южной Осетии и Абхазии было нежелание народов автономий быть людьми второго сорта в Грузии, политическая система которой демонстрировала приверженность жёсткому грузинскому национализму. При посредничестве России военные конфликты в Абхазии и Южной Осетии были погашены, и эти республики по факту стали независимыми от Тбилиси. Конфликт в Аджарии оказался не столь серьёзным.

Резкое ухудшение отношений с Россией произошло после того, как в результате неконституционного переворота, названного «революцией роз», к власти в Грузии пришёл Михаил Саакашвили. Страна взяла курс на сворачивание всех контактов с Россией и СНГ, и вступление в НАТО.

После нападения грузинских войск на столицу Южной Осетии Цхинвал и операции российских войск по принуждению агрессора к миру, Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией и вышла из СНГ.

После смены власти в Грузии в 2013 году российско-грузинские отношения в экономической сфере начали налаживаться. Было отменено эмбарго на ввоз в Россию грузинских товаров, восстановлено авиационное сообщение.

Новый президент Грузии Саломе Зарабишвили, победившая на выборах 2018 года, прямо назвала Россию врагом Грузии. В июне 2019 года в Грузии были спровоцированы новые антироссийские беспорядки, после которых авиасообщение снова было прекращено, но президент Владимир Путин решил не восстанавливать эмбарго.

