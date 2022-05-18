Париж, 18 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Публикация русского православного культурного центра в Париже, посвященная художнику Нико Пиросмани, вызвала негативную реакцию в посольстве Грузии во Франции. Заявление по этому поводу распространила пресс-служба диппредставительства.

Никола Пиросмани. Люди за столом

Грузинских дипломатов возмутило то, что родившегося под Тбилиси художника назвали «русско-грузинским».

«Совершенно непонятно и недопустимо называть грузинского художника термином «русско-грузинский», — говорится в заявлении.

Напомним, Пиросмани родился 17 мая 1862 года и прожил до 1918 года. Он был художником-самоучкой и стал одним из крупнейших представителей наивного искусства. На родине художника не ценили и считали странным, пока его не заметили русские деятели искусств. О Пиросмани стали писать в газетах, выставку его картин организовали в Москве, там же стали покупать его произведения и делать заказы. Работы Пиросмани хранятся в ряде музеев Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе в Третьяковской галерее.