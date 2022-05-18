Москва, 18 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Послы Испании и Швеции в России Маркос Гомес Мартинес и Малена Мард прибыли в МИД РФ, передает РИА Новости.

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Отмечается, что Мард прибыла в российское министерство иностранных дел в 13:00. К зданию МИД её автомобиль приехал следом за машиной посла Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Швеции и Финляндии объявили о планах присоединиться к Североатлантическому альянсу.

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