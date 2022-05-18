Элиста, 18 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 12 носителей коронавируса, столько же — выписаны с выздоровлением. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском минздраве 18 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В двух действующих в Калмыкии ковидных стационарах лечение получают 25 пациентов. В тяжёлом состоянии остаются трое заболевших COVID-19.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 51 423 случая заражения коронавирусом, выздоровели 50 380 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 842 человека.