Мариуполь, ДНР, , 14:05 — REGNUM Город Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, и в этом ДНР окажет помощь Россия. Об этом 18 мая рассказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Улица Мариуполя Никита Третьяков © ИА REGNUM

Отмечается, что Пушилин заявил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес и добавил в этом республике будет помогать российская сторона.

При этом он добавил, что на месте нынешнего завода «Азовсталь» предлагается создать парковую зону или технопарк, однако окончательное решение в этом вопросе пока не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на данный момент командиры киевских боевиков самого высокого звена пока не вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе