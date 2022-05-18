Москва, 18 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов принял участие в федеральном Просветительском марафоне «Новые горизонты» Российского общества «Знание», который проходит в Москве и других городах России с 17 по 19 мая. Его выступление было посвящено роли оборонно-промышленного комплекса в развитии страны.

Официальное интернет-представительство президента России Юрий Борисов

Доля России на мировом оружейном рынке составляет порядка 20%, сообщил Юрий Борисов. По его словам, Россия находится в устойчивом положении на этом рынке, имея бюджет на вооружение гораздо ниже конкурирующих стран.

«По объемам военных расходов Россия занимает пятое место в мире, это всего-навсего 3,1% от всех расходов, которые тратятся в мире на вооружение. В абсолютных цифрах это около 66 млрд $. Соединенные Штаты тратят 801 млрд $, Китай —293 млрд $. Совокупно страны НАТО тратят на вооружение свыше 1,2 трлн $. Я думаю, что пропорция уже о многом говорит», — рассказал Юрий Борисов в своем выступлении.

По словам заместителя председателя правительства РФ, Россия является безусловным лидером в сфере производства зенитных ракетных комплексов — наиболее востребованной на мировом рынке продукции. Системы С-500 начинают поступать на вооружение России, отметил Юрий Борисов.

«Я считаю, что оборонно-промышленный комплекс наиболее развитый, высокотехнологичный, хорошо оснащенный в производственном плане, в технологическом плане. Государство начиная с нулевых годов потратило огромные средства на техническое перевооружение оборонно-промышленного комплекса. И он сегодня находится в очень хорошем состоянии», — добавил заместитель председателя правительства РФ.

Онлайн-трансляции с площадок марафона доступны на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществе ВКонтакте и на ресурсах партнеров. В центре дискуссий, лекций и мастер-классов федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» — новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах. Свыше 200 выдающихся лекторов и наставников — государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта — выступят на площадках марафона в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье.

Программа второго дня федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» включает выступления министра экономического развития РФ Максима Решетникова, министра транспорта РФ Виталия Савельева, главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества, заместителя председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Владимира Мединского, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, директора департамента информации и печати, официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

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