Москва, , 14:02 — REGNUM В России готовится систематизация туристических услуг. Об этом 18 мая заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Госдуме.

Зарина Догузова Government.ru

«В части качества и безопасности туруслуг очень много проблемных вопросов — они отражены и на системной основе будут решаться в проекте нового закона о туризме. Мы там предлагаем, к примеру, новую меру — обязательную классификацию горнолыжных трасс, по целому ряду объектов туротрасли мы не только впервые формулируем понятия, но под эти понятия готовим требования, стандарты, и будем проводить добровольную классификацию впервые, к примеру, для кемпингов, модульных гостиниц», — заявила Догузова.

«Всё это нам необходимо для того, чтобы создать стандарты качества и сервиса. Вообще стандарты, надо понимать, закладывают основы качества. Поэтому мы сегодня формируем целый пул таких стандартов в туризме — какие-то просто с нуля, какие-то стандарты мы актуализируем», — указала она.

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