Сеул, 18 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Три южнокорейские фармацевтические компании готовы оказать помощь КНДР в сотрудничестве с официальным Сеулом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на совместное заявление Корейской фармацевтической ассоциации, Корейской ассоциации производителей фармацевтической и биофармацевтической продукции и Корейской ассоциации дистрибьютеров фармацевтической продукции.

Медикаменты

Сообщается, что соответствующее решение было принято в связи со сложной эпидемической ситуацией в КНДР.

Организации передадут медикаменты, маски, дезинфицирующие средства и другие предметы первой необходимости, как только будет готов план правительства по оказанию помощи соседям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о готовности поставить в КНДР вакцины и другие предметы первой необходимости.

Читайте также: Глава Южной Кореи заявил о готовности поставить в КНДР вакцины от COVID-19