Алапаевск, Свердловская область, 18 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Алапаевске Свердловской области осудили местного жителя, устроившего ДТП. В аварии погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Инцидент произошёл в сентябре 2021 года. Уралец, находясь за рулём автомобиля, не справился с управлением и съехал в канаву. Во время аварии обвиняемый был пьян. В салоне автомобиля он перевозил двух пассажиров, которые не были пристёгнуты ремнями безопасности. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

Алапаевский городской суд приговорил свердловчанина к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также виновник ДТП не сможет управлять транспортным средством в течение двух лет шести месяцев и выплатит семьям погибших 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.