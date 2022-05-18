Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Александр Бельский считает, что Петербург может стать пунктом паромного сообщения с участием сразу трёх регионов. Такой идеей спикер поделился 18 мая с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Бельский. (фото: личная страница политика в vk.com /aleksandr_belsky) Vk.com

«На самом деле у нас есть несколько регионов, которые находятся в водной акватории Балтийского моря, Финского залива, которые между собой тоже в общем-то пока не связаны какими-то туристическими маршрутами, — заявил спикер, перечислив туристические преимущества Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей. — В принципе, у нас может быть паромное сообщение, как вариант развития нашего водного туризма, как минимум между тремя регионами.

Между тем Бельский отметил, что инфраструктура Петербурга позволяет развивать и местный водный туризм. К тому же сейчас в Кронштадте активно реставрируют форты для запуска новых экскурсионных программ.

Напомним, что Калининградская область выразила заинтересованность в запуске паромного сообщения с Петербургом. Однако детали и возможность запуска такого маршрута пока обсуждаются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Смольном поддерживают запуск парома между Петербургом и Калининградом