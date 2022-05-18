Исилькуль, Омская область, 18 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В городе Исилькуле полицейские разбираются в обстоятельствах жестокого обращения с собакой. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в УМВД по Омской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Жительница Исилькульского района сообщила в полицию о том, что её собаку убили. Полицейские установили, что заявительница проживает в частном доме на двух хозяев. Придомовая территория у соседей не разделена забором.

Радом с домом женщины находилась собака на цепи. Оказалось, что соседа не устраивал громкий лай. Рассердившись, мужчина вышел во двор и несколько раз ударил животное кастрюлей.

От полученных травм пёс скончался на месте. Через несколько часов хозяйка обнаружила, что её питомца убили.

Свидетелем жестокой расправы стала ещё одна соседка потерпевшей. Стражи порядка доставили подозреваемого в отдел полиции. Он признался в содеянном. Мужчина был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством и грабёж.

Проводится проверка, назначена ветеринарная экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту жестокого обращения с животным возбуждено в Самаре.

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