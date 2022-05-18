Вашингтон, , 13:58 — REGNUM По меньшей мере половина подписчиков американского президента Джо Байдена в социальной сети Twitter являются ботами и спамом, об этом со ссылкой на данные проверки сообщает 18 мая New York Post.

Джо Байден Twitter.com/JoeBiden

Об этом свидетельствуют данные анализа, проведенные компанией SparkToro, которой удалось установить, что 49,3% последователей Байдена в Twitter ненастоящие, то есть относятся к той категорией страниц, которые создаются для распространения пропаганды, рекламы или являются ботами. К ним же относятся страницы, которыми давно никто не пользуется.

Проверка проводится в связи с запросом американского миллиардера Илона Маска, который заявил о том, огромное количество ненастоящих пользователей социальной сети, которую он намерен приобрести, вызывает у него обеспокоенность.