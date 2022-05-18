Казань, , 13:58 — REGNUM В отдельных районах Татарии 19 мая ожидается туман и слабые заморозки на почве. Об ухудшении погодных условий предупреждает региональное управление Гидрометцентра.

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По данным синоптиков, ночью и утром 19 мая в республике местами прогнозируется туман. В течение суток возможен умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит +1…+6 ˚С, местами на почве слабые заморозки до — 0 ˚С, днем потеплеет до +13 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 по 22 мая на территории Пермского края будет властвовать арктический воздух. На севере региона прогнозируют заморозки. В конце недели могут пройти ливни и выпасть мокрый снег.

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