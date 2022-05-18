Москва, , 13:58 — REGNUM В рамках деловой встречи губернатора Иркутской области Игоря Кобзева игенерального директора ПАО «Высочайший» (GV Gold) Сергея Гостева в Москве между правительством региона и ПАО «Высочайший» подписано дополнительное соглашение к действующему договору о социально-экономическом сотрудничестве. Оно предусматривает выполнение GV Gold в 2022 году социальных мероприятий на сумму 20 млн рублей, сообщает 18 мая пресс-служба областного правительства.

Правительство Иркутской области и ПАО «Высочайший» подписали дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве Правительство Иркутской области

Соглашение фиксирует основные направления сотрудничества в области поддержки реализуемых на территории Иркутской области социально-экономических программ.

Стороны договорились, что денежные средства будут направлены на целевое финансирование и развитие значимых социальных проектов в области культуры и спорта в Бодайбинском районе.

В частности, компания примет участие в софинансировании ремонта многофункционального зала культурно-досугового центра Бодайбо и района. Денежные средства также предусмотрены на приобретение оборудования и мебели для школ поселков Кропоткин и Артемовский Бодайбинского района в рамках создания информационно-образовательной среды центра информационного и гуманитарного профиля «Точка роста».

Продолжая тему поддержки образовательных проектов, в этом году GV Gold выступит спонсором Дней Иркутской области в Совете Федерации РФ и организации в Приангарье стартап-тура «Открытые инновации», проводимого Фондом «Сколково».

«На протяжении многих лет ПАО «Высочайший» является нашим надежным деловым партнером по развитию и поддержке социально-экономического развития региона, особенно Бодайбинского района. Сегодня мы подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2022 год, согласно которому большая часть денежных средств будет направлена на реализацию социальных и культурных проектов и поддержку наиболее уязвимых социальных групп», — сказал Игорь Кобзев.

Как отметил Сергей Гостев, «GV Gold» выстраивает долгосрочные партнерские отношения в регионах своего присутствия.

«Бодайбинский район Иркутской области стал для ПАО «Высочайший» стратегической площадкой развития и наращивания производственных мощностей. Мы последовательно реализуем инвестиционные проекты, развивая социальную инфраструктуру и создавая новые рабочие места при поддержке наших бизнес- и социальных инициатив со стороны правительства Иркутской области. Совместные действия помогают достичь общей цели — стабильного роста благосостояния и благополучия жителей всего региона», — отметил он.

В рамках подписания соглашения стороны обсудили результаты и планы деятельности GV Gold в Иркутской области. С целью успешного запуска в 2025 году нового предприятия — ГОКа «Светловский» — правительство Иркутской области и компания прорабатывают вопрос строительства объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта по освоению золоторудного месторождения Светловское.