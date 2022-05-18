Брюссель, , 13:53 — REGNUM Европейский союз деградирует и вместо попытки заняться качеством занимается количеством, которое по мере наращивания будет вести к деградации качества, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 18 мая, комментируя высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

Жозеп Боррель Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion

Как сообщалось ранее, Боррель заявил, что кризис на Украине поставил Евросоюз перед необходимостью выдержать три экзамена — испытание войной, экзамен на прочность и на «международную легитимность».

Кроме того, на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС Боррель заявил, что нейтральная позиция западнобалканских стран по отношению к России недопустима, для вхождения в состав ЕС они должны эту позицию изменить.

« Европейский союз находится в таком же положении, как НАТО: он деградирует и вместо попытки заняться качеством, занимается количеством, которое по мере наращивания будет вести к деградации качества. Спасти ЕС в его нынешнем виде, при таких руководителях, как Боррель, может только поглощение России и то ненадолго. Тем не менее, Брюссель безумно усиливает линию на конфронтацию с нами и Китаем.

Эта линия уже привела к известному ухудшению социально-экономического положения стран Европы, она грозит им энергетической и продовольственной катастрофой, она грозит разрушительным наплывом беженцев — и, тем не менее, главный чиновник в ЕС продолжает трубить сбор на войну. Провозглашает поход за законностью и — требует от европейцев окончательно встать на сторону нацизма и терроризма.

Всё жду, найдётся ли в Европе умный политик, который его если не остановит, то хотя бы осадит. Этот политик войдёт в историю. Это будет его звёздный час. Европейские народы удивятся, но пойдут за ним…