Москва, , 13:52 — REGNUM Часть боевиков, засевших в подвалах завода «Азовсталь» в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР), могут отказаться сложить оружие. Об этом 18 мая сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Вид на «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

По его словам, сдаться в плен могли раненные, а также те, кто морально не готов больше участвовать в боевых действиях. При этом часть неонацистов, которые совершили множество военных преступлений против мирных жителей, может испугаться суда и ещё на какое-то время продолжать скрываться в подвалах завода.

«Они сбросили раненных и неспособных сражаться — немотивированных», — отметил Стешин.

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